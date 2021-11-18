Эксперт рассказал о самых частых причинах, когда вам не выдадут ЭЦП

В каком случае удостоверяющий центр откажется выдавать электронную подпись? Чаще всего — из-за просроченного паспорта лица, которое ее собралось получать.
Рассказала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».
«Основные причины, по которым вам могут отказать в выдаче электронной подписи:
- Просроченный паспорт, недействительный паспорт — это одна из частных причин отказа в выдаче ЭП. Зачастую человек просто забывает поменять паспорт в срок и приходит с недействительным паспортом получать ЭП. В таком случае УЦ в выдаче подписи откажет как юрлицу, так и физлицу.
- Недостоверный адрес компании — тоже одна из распространенных причин отказа в выдаче ЭП. В таком случае проблема решаема, вы просто можете предоставить в удостоверяющий центр договор аренды, выписку из ЕГРН/ЕГРП. И если адреса совпадают в выписке и в ЕГРЮЛ, то вопрос будет снят. Если нет, то только менять адрес в регистрирующей налоговой, а затем получать ЭП.
- Отказ от явки в офис УЦ, лица на которого выдается подпись — это 100 % отказ в выдаче ЭП. Если подпись выдается впервые, то явка в офис обязательна. А вот если продление ЭП, то вы можете не ходить и подписать заявление на выдачу новой ЭП, своей действующей ЭП.
- Если руководитель находится в местах лишения свободы, значит он не может исполнять свои обязанности и в этом случае трудовой договор с ним должен быть прекращен. А значит, он не может получить ЭП как руководитель юрлица.
- Если руководитель находиться в реестре дисквалифицированных лиц, УЦ также откажет в выдаче ЭП на руководителя».