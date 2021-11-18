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Налоговики раскроют ПФР вашу налоговую тайну

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Рубрика Новости ФНС
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Налоговики будут передавать в ПФР сведения, которые составляют налоговую тайну, о доходах физлиц, в том числе ИП и самозанятых. Это нужно, чтобы людям оперативно назначали социальные пособия.

В Думу внесен правительственный законопроект с поправками в закон «О налоговых органах РФ».

Сейчас там уже прописано право передавать информацию о доходах органам соцзащиты населения для целей предоставления людям мер соцподдержки, назначения соцпособий.

Теперь такую информацию по запросу будет также получать ПФР.

 Информация будет передаваться по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).,

В Думу также внесен законопроект с поправками в закон о социальной помощи. Нуждающихся в соцподдержке будут выявлять с помощью системы ЕГИССО.

Там, в том числе, будут данные:

  • о доходах, облагаемых НДФЛ и взносами;
  • о доходах от предпринимательской деятельности;
  • о доходах самозанятых;
  • о движимом и недвижимом имуществе граждан;
  • об автомобилях.

Государство будет оказывать помощь людям в беззаявительном порядке при снижении их дохода. При этом будет учитываться как размер доходов, так и наличие имущества.

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