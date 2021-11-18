Людям с антителами к коронавирусу QR-коды придется подождать

Роспотребнадзор пока не знает, будут ли выдавать такие QR-коды, и ссылается на то, что нигде в мире такой практики нет.

Об этом пишут на их сайте.

«Главный государственный санитарный врач Анна Юрьевна Попова, отвечая на вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесённого заболевания, рассказала, что эта тема обсуждается на экспертном уровне Роспотребнадзором».

Заодно там напомнили, что ни в одной стране не дают документ об иммунитете на основании уровня антител: