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Людям с антителами к коронавирусу QR-коды придется подождать

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Рубрика Общество. Люди. События
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Роспотребнадзор пока не знает, будут ли выдавать такие QR-коды, и ссылается на то, что нигде в мире такой практики нет.

Об этом пишут на их сайте.

«Главный государственный санитарный врач Анна Юрьевна Попова, отвечая на вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесённого заболевания, рассказала, что эта тема обсуждается на экспертном уровне Роспотребнадзором».

Заодно там напомнили, что ни в одной стране не дают документ об иммунитете на основании уровня антител:

«Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом».

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