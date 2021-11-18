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Владельцев рынков будут штрафовать на 1,2 миллиона рублей за продавцов без ККТ

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Рубрика КоАП РФ
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Если владельцы розничного рынка сдадут в аренду торговое место бизнесмену, у которого нет ККТ, они будут платить штраф. Размер штрафов смотрите в нашей таблице.

Сегодня в Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в КоАП.

Управляющая рынком компания должна:

  • проверить у продавца карточку регистрации ККТ;
  • убедиться в наличии ККТ;
  • посмотреть на сайте ФНС, какой режим налогообложения у арендатора;
  • выдать арендатору уведомление об устранении нарушений (если нет ККТ);
  • не допустить до торговли бизнес без ККТ.

Если это не сделать, будет штраф.

Мы собрали все в одну таблицу.

Очередность нарушения

Ответственность должностных лиц

Ответственность юрлиц

Первое нарушение

предупреждение

предупреждение

Повторное нарушение в течение года

штраф от 40 до 70 тыс. рублей

штраф от 100 до 300 тыс. рублей

Нарушение более 2 раз в течение года

штраф от 50 до 80 тыс. рублей

  • штраф от 300 до 500 тыс. рублей, если торговых мест на рынке менее 500;
  • штраф от 600 до 800 тыс. рублей, если торговых мест на рынке менее от 500 до 1000;
  • штраф от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, если торговых мест на рынке более 1 000;

 

 

 

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

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