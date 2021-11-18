Владельцев рынков будут штрафовать на 1,2 миллиона рублей за продавцов без ККТ

Если владельцы розничного рынка сдадут в аренду торговое место бизнесмену, у которого нет ККТ, они будут платить штраф. Размер штрафов смотрите в нашей таблице.
Сегодня в Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в КоАП.
Управляющая рынком компания должна:
- проверить у продавца карточку регистрации ККТ;
- убедиться в наличии ККТ;
- посмотреть на сайте ФНС, какой режим налогообложения у арендатора;
- выдать арендатору уведомление об устранении нарушений (если нет ККТ);
- не допустить до торговли бизнес без ККТ.
Если это не сделать, будет штраф.
Мы собрали все в одну таблицу.
Очередность нарушения
Ответственность должностных лиц
Ответственность юрлиц
Первое нарушение
предупреждение
предупреждение
Повторное нарушение в течение года
штраф от 40 до 70 тыс. рублей
штраф от 100 до 300 тыс. рублей
Нарушение более 2 раз в течение года
штраф от 50 до 80 тыс. рублей
Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.