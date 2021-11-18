Владельцев рынков будут штрафовать на 1,2 миллиона рублей за продавцов без ККТ

Если владельцы розничного рынка сдадут в аренду торговое место бизнесмену, у которого нет ККТ, они будут платить штраф. Размер штрафов смотрите в нашей таблице.

Сегодня в Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в КоАП.

Управляющая рынком компания должна: проверить у продавца карточку регистрации ККТ;

убедиться в наличии ККТ;

посмотреть на сайте ФНС, какой режим налогообложения у арендатора;

выдать арендатору уведомление об устранении нарушений (если нет ККТ);

не допустить до торговли бизнес без ККТ.

Если это не сделать, будет штраф.

Мы собрали все в одну таблицу.

Очередность нарушения Ответственность должностных лиц Ответственность юрлиц Первое нарушение предупреждение предупреждение Повторное нарушение в течение года штраф от 40 до 70 тыс. рублей штраф от 100 до 300 тыс. рублей Нарушение более 2 раз в течение года штраф от 50 до 80 тыс. рублей штраф от 300 до 500 тыс. рублей, если торговых мест на рынке менее 500;

штраф от 600 до 800 тыс. рублей, если торговых мест на рынке менее от 500 до 1000;

штраф от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, если торговых мест на рынке более 1 000;

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.