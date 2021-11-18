Худший налог для бизнеса в период ковида — налог на имущество, считают в «Опоре России»

Регионы не хотят отдельно помогать бизнесу. А зря, могли бы отменить налог на имущество или снизить ставку.
Об этом сказал президент «Опоры России» Александр Калинин в интервью «Газете.Ru».
«Честно говоря, пока никакой поддержки со стороны местных властей мы не увидели. Возникают вопросы по отсрочке арендных платежей, платежей по потребительским кредитам. Однако больше всего пожеланий регионального бизнеса относится к сфере налога на имущество».
Как сказал Калинин, регионы могли бы дать льготу местному бизнесу из пострадавшей отрасли. То есть отменить 2% налога на имущество в региональный бюджет. Но этого не происходит.
«Регионы продолжают ошибочно уповать на федеральные меры поддержки, в то время как необходимо разрабатывать собственную налоговую стратегию», —
сказал президент «Опоры России».
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил дать отсрочку по налогам на имущество и землю за 4 квартал 2021 года. Об этом ранее писали на «Клерке».