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Пострадавшему бизнесу хотят дать отсрочку по уплате налогов

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Для поддержки компаний в период ограничений из-за ковида надо дать отсрочку по налогам на землю и на имущество за 4 квартал 2021 года. Срок уплаты можно перенести на 2022 год, сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Конечно, бизнес хотел бы иметь максимальное количество поддержки. Самое простое, что не приведет к дополнительным расходам бюджета, — это дать налоговые отсрочки.

По налогам на имущество, на землю — освободить бизнес от платежей по крайней мере за 4 квартал 2021 года, перенеся их на 2022 год», 

— предложил Борис Титов.

Причем относить компании к пострадавшим надо не по ОКВЭДу, а по факту — «исходя из реальных потерь выручки».

Цитата по «ТАСС».

Титов предложил для пострадавших компаний до 80% от зарплат выплачивать из бюджета. А бюджет на это готов?

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