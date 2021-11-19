🌾 В ЕГРИП будут указывать, что ИП является главой КФХ

В этом году фермеры столкнулись с проблемой при регистрации. Старую форму для регистрации КФХ (Р21002) отменили. Фермеров регистрируют только как ИП. Как подтвердить статус КФХ, никто не знал. Но проблема может решиться.

В Госдуму поступил законопроект со множеством поправок в закон 129-ФЗ о госрегистрации компаний и ИП.

В ЕГРИП хотят размещать информацию о том, что ИП является главой КФХ.

Зачем это нужно? Объясняем.

Дело в том, что для глав КФХ предусмотрены, например, гранты. И что делать людям? Как им подтвердить свой статус КФХ?

Этим вопросом, в частности, задавались наши читатели.

ФНС выпустила на эту тему письмо от 04.03.2021 № ЕД-18-14/376@, в котором сообщается, что совместно с Минсельхозом прорабатывается вопрос возможности отражения в ЕГРИП сведений о том, что ИП является главой КФХ.

И вот такие поправки внесены в Госдуму. Авторы проекта — ряд депутатов, в том числе председатель комитета по финрынкам Анатолий Аксаков.

О других поправках в закон о госрегистрации читайте здесь.