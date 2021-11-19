⛔ Когда нельзя перейти на АУСН: список причин

Перейти на автоматизированную УСН с 1 июля 2022 года сможет малый бизнес из четырех регионов. В законопроекте прописано, когда перейти на этот новый режим никак нельзя.

В запретительном списке 31 позиция.

Не могут быть плательщиками налога по АУСН: