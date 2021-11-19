⛔ Когда нельзя перейти на АУСН: список причин

Перейти на автоматизированную УСН с 1 июля 2022 года сможет малый бизнес из четырех регионов. В законопроекте прописано, когда перейти на этот новый режим никак нельзя.
В запретительном списке 31 позиция.
Не могут быть плательщиками налога по АУСН:
1) фирмы с филиалами и обособками;
2) банки и небанковские кредитные организации;
3) страховщики;
4) НПФ;
5) инвестиционные фонды;
6) профучастники рынка ценных бумаг;
7) ломбарды;
8) фирмы и ИП, производящие подакцизные товары (кроме винограда, вина, виноградного сусла, произведенных из своего винограда), а также осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых);
9) бизнес по азартным играм;
10) нотариусы, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные;
11) участники соглашений о разделе продукции;
12) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 % (за некоторым исключением)
13) фирмы, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей;
14) казенные и бюджетные учреждения;
15) иностранные организации;
16) МФО;
17) частные агентства занятости;
18) фирмы и ИП на иных режимах налогообложения;
19) участники договора простого товарищества, инвестиционного товарищества, верительного управления имуществом или концессионного соглашения;
20) фирмы и ИП, работающие по агентским договорам;
21) фирмы и ИП при сделках с ценными бумагами;
22) фирмы и ИП с доходом более 60 млн рублей;
23) унитарные предприятия;
24) НКО;
25) фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия;
26) фирмы и ИП с сотрудниками-иностранцами;
27) фирмы и ИП с численностью штата более 5 человек;
28) фирмы и ИП, у которых есть счет в банке, не включенный в перечень уполномоченных банков;
29) фирмы и ИП, которые делают выплаты, облагаемые НДФЛ по ставкам 9 %, 30 %, 35 %; которые начисляют доход в виде матвыгоды;
30) фирмы и ИП, которые платят зарплату наличными или безналом через небанковские кредитные организации;
31) крестьянские фермерские хозяйства.