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⛔ Когда нельзя перейти на АУСН: список причин

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Рубрика Малый бизнес
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Перейти на автоматизированную УСН с 1 июля 2022 года сможет малый бизнес из четырех регионов. В законопроекте прописано, когда перейти на этот новый режим никак нельзя.

В запретительном списке 31 позиция.

Не могут быть плательщиками налога по АУСН:

1) фирмы с филиалами и обособками;

2) банки и небанковские кредитные организации;

3) страховщики;

4) НПФ;

5) инвестиционные фонды;

6) профучастники рынка ценных бумаг;

7) ломбарды;

8) фирмы и ИП, производящие подакцизные товары (кроме винограда, вина, виноградного сусла, произведенных из своего винограда), а также осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых);

9) бизнес по азартным играм;

10) нотариусы, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные;

11) участники соглашений о разделе продукции;

12) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 % (за некоторым исключением)

13) фирмы, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей;

14) казенные и бюджетные учреждения;

15) иностранные организации;

16) МФО;

17) частные агентства занятости;

18) фирмы и ИП на иных режимах налогообложения;

19) участники договора простого товарищества, инвестиционного товарищества, верительного управления имуществом или концессионного соглашения;

20) фирмы и ИП, работающие по агентским договорам;

21) фирмы и ИП при сделках с ценными бумагами;

22) фирмы и ИП с доходом более 60 млн рублей;

23) унитарные предприятия;

24) НКО;

25) фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия;

26) фирмы и ИП с сотрудниками-иностранцами;

27) фирмы и ИП с численностью штата более 5 человек;

28) фирмы и ИП, у которых есть счет в банке, не включенный в перечень уполномоченных банков;

29) фирмы и ИП, которые делают выплаты, облагаемые НДФЛ по ставкам 9 %, 30 %, 35 %; которые начисляют доход в виде матвыгоды;

30) фирмы и ИП, которые платят зарплату наличными или безналом через небанковские кредитные организации;

31) крестьянские фермерские хозяйства.

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