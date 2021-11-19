Пенсии могут вырасти больше, чем планировалось

Из-за выской инфляции могут пересмотреть процент индексации пенсий. Власти сейчас прорабатывают предложения по конкретным параметрам повышения, заявил Владимир Путин.

Темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. Сейчас, когда инфляции сильно выросла, отступать от этого принципа нельзя, сказал президент.

«Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в Правительстве, и в Администрации, и депутаты над этим думают. Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели. Я прошу представить в ближайшее время предложения», — сказал Путин.

Напомним, в 2022 году пенсии должны быть проиндексированы

Такая индексация был запланирована еще в 2018 году. В законе расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.