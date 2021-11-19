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Директор не платит бухгалтеру за работу. Как наказать?

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Рубрика Бухгалтеры
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Как можно наказать директора, который не заплатил за работу пусть небольшие, но все же деньги? Жаловаться в трудинспекцию? Или просто поскорее уволиться и забыть?

Вопрос задали на форуме «Клерка».

«Директор с которым отработала с 2015, кинул на деньги. Мелочь, но неприятно. Сдала две нулевки годовые, заплатил за одну. И с таким видом, „ты мне еще осталась должна“.

Заявил о том, что кидает две ООО-шки, когда сдала всю отчетность, и сдавать только СЗВ-М в пенсионный, пока не их закрыли. В одной из них я числюсь официально, но фирма не работает уже с июня 2019».

Вообще, стоит ли что-то делать? Тем более, если сумма небольшая?

Возможно, стоит подумать об уходе в аутсорс? Смотрите авторский курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция».

В ветке обсуждений посоветовали поскорее оттуда увольняться, чтобы он сам бухгалтеру не насолил. А если не отпускает — жаловаться в трудовую инспекцию. Потом на 9 месяцев ветка заглохла.

А на днях у автора темы спросили, чем дело закончилось. Она пишет:

«Да ничем. Просто не общаюсь. Присылает письма по работе. И все. Звонили с пенсионного по поводу СЗВ-ТД стажа, но я сделать ничего не могу. Электронной подписи нет. Печати фирмы нет. Чтоб хотя бы СЗВ-ТД сдать».

Коллеги, а вы как думаете? Что можно сделать? И нужно ли? Пишите в комментариях.

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