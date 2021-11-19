Эксперт рассказал, как отразить покупку ПО в налоговом и бухгалтерском учете

Отражайте купленное ПО правильно: в бухучете — из оценки ожидаемой экономической выгоды или по сроку действия лицензионного договора. В налоговом учете срок полезного использования определяет сама компания.

Такой вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации»:

«Заключены два договора на приобретение программного обеспечения (неисключительные права).

В первом договоре указано, что права передаются на бессрочной основе. Во втором договоре нет указания на „бессрочное“, а также отсутствует информация „на какой срок“.

Отражать планируем как расходы будущих периодов (РБП).

Вопрос. Какой СПИ нужно указать по первому и второму договору для отражения РБП? Для целей РСБУ и НУ».

Разобраться с ситуацией помогла эксперт Надежда Камышева:

«В бухгалтерском учете лучше исходить из оценки ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования программы.

Если это сделать невозможно, то можно воспользоваться сроком из ГК — если срок действия лицензионного договора сторонами не определен, в соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК он считается заключенным на пять лет. Четких указаний в ФСБУ/ПБУ на этот счет нет.

В налоговом учете в обоих случаях вы сами устанавливаете срок списания через РБП.

Таким образом, если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программ для ЭВМ или он является бессрочным, то, по мнению Минфина в письме № 07-01-09/10106, произведенные расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

При этом налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли.

Т.е. и в БУ и в НУ вы определяете срок сами. Лучше порядок определения прописать в учетной политике организации».