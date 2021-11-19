Как считать доходы и расходы на АУСН

Бизнес на АУСН будет вести учет своих доходов и расходов в Личном кабинете, куда будут поступать данные с расчетного счета и ККТ. Метод — кассовый. Предоплата тоже учитывается как доход и как расход.

Доходы при АУСН будут определяться кассовым методом — по дате поступления денег или взаимозачета.

В состав доходов не будут включать те доходы, которые и сейчас являются необлагаемыми по ст. 251 НК.

Расходы также учитываются кассовым методом — по дате оплаты, даже если это предоплата. Они должны быть произведены безналом. Если оплата за товары/услуги была наличными, надо провести этот расход по ККТ.

В законопроекте приведен перечень расходов, которые не учитываются. В нем 33 пункта.

В том числе: дивиденды;

пени, штрафы;

взнос в уставный капитал;

заем;

добровольные членские взносы;

безвозмездно переданное имущество

любые выплаты работникам, кроме выплачиваемых на основании трудовых договоров;

оплата допотпуска по колдоговору:

компенсация за использование личного авто (сверх норм);

плата нотариусу (сверх норм);

вознаграждения членам совета директоров;

расходы, осуществленные за счет субсидий на нерабочие дни.

Вести учет доходов и расходов надо в Личном кабинете налогоплательщика на основании данных: