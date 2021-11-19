Как считать доходы и расходы на АУСН

Бизнес на АУСН будет вести учет своих доходов и расходов в Личном кабинете, куда будут поступать данные с расчетного счета и ККТ. Метод — кассовый. Предоплата тоже учитывается как доход и как расход.
Доходы при АУСН будут определяться кассовым методом — по дате поступления денег или взаимозачета.
В состав доходов не будут включать те доходы, которые и сейчас являются необлагаемыми по ст. 251 НК.
Расходы также учитываются кассовым методом — по дате оплаты, даже если это предоплата.
Они должны быть произведены безналом. Если оплата за товары/услуги была наличными, надо провести этот расход по ККТ.
В законопроекте приведен перечень расходов, которые не учитываются. В нем 33 пункта.
В том числе:
- дивиденды;
- пени, штрафы;
- взнос в уставный капитал;
- заем;
- добровольные членские взносы;
- безвозмездно переданное имущество
- любые выплаты работникам, кроме выплачиваемых на основании трудовых договоров;
- оплата допотпуска по колдоговору:
- компенсация за использование личного авто (сверх норм);
- плата нотариусу (сверх норм);
- вознаграждения членам совета директоров;
- расходы, осуществленные за счет субсидий на нерабочие дни.
Вести учет доходов и расходов надо в Личном кабинете налогоплательщика на основании данных:
- по ККТ;
- по движениям на расчетном счете;
- по данным, самостоятельно внесенным в Личный кабинет.