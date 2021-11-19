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Как считать доходы и расходы на АУСН

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Рубрика АУСН
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Бизнес на АУСН будет вести учет своих доходов и расходов в Личном кабинете, куда будут поступать данные с расчетного счета и ККТ. Метод — кассовый. Предоплата тоже учитывается как доход и как расход.

Доходы при АУСН будут определяться кассовым методом — по дате поступления денег или взаимозачета.

В состав доходов не будут включать те доходы, которые и сейчас являются необлагаемыми по ст. 251 НК.

Расходы также учитываются кассовым методом — по дате оплаты, даже если это предоплата.

Они должны быть произведены безналом. Если оплата за товары/услуги была наличными, надо провести этот расход по ККТ.

В законопроекте приведен перечень расходов, которые не учитываются. В нем 33 пункта.

В том числе:

  • дивиденды;
  • пени, штрафы;
  • взнос в уставный капитал;
  • заем;
  • добровольные членские взносы;
  • безвозмездно переданное имущество
  • любые выплаты работникам, кроме выплачиваемых на основании трудовых договоров;
  • оплата допотпуска по колдоговору:
  • компенсация за использование личного авто (сверх норм);
  • плата нотариусу (сверх норм);
  • вознаграждения членам совета директоров;
  • расходы, осуществленные за счет субсидий на нерабочие дни.

Вести учет доходов и расходов надо в Личном кабинете налогоплательщика на основании данных:

  • по ККТ;
  • по движениям на расчетном счете;
  • по данным, самостоятельно внесенным в Личный кабинет.

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