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Какие кадровые документы в 2022 году будут электронными? Расскажем на бесплатном вебинаре

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Рубрика Кадры
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Трудовые книжки уже стали электронными, больничные — тоже. В следующем году еще больше кадровых документов перейдут в «цифру». А изучить это стоит уже сейчас.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года». Он пройдет 22 ноября, начало в 11:00 по Москве.

Самое главное, что рассмотрим с экспертом:

  • Что будет происходить с кадровыми документами?
  • Как это отразится на работе компаний и что нужно предусмотреть уже сейчас?

Спикер — Ирина Жуковская, федеральный эксперт в трудовом законодательстве, трудовой арбитр РФ, участник эксперимента по электронному документообороту, связанному с работой.

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