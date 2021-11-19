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СБИС с 1 января прекращает поддержку старой версии, которую так просили оставить пользователи

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Пользователи прощаются с оффлайн-версией СБИС. Ее поддержку прекращают с начала года. Клиенты сожалеют.

В октябре на «Клерке» писали о просьбе пользователей оставить старую версию. В СБИС даже обещали подумать.

Однако на днях VadimBA поднял эту тему в «Рейтинге компаний»:

«Тензор может внести ясность на предмет того, будет ли в следующем году поддерживаться офлайн (компьютерная) версия СБиС (Да/Нет)?».

Вот что ответил представитель компаниии:

«Если вы говорите о СБИС 2.4, то с 1 января 2022 года мы прекратим поддержку этой версии и больше не будем выпускать для нее обновления».

А пользователь hub, видимо, из-за этого прекратит работать со СБИС:

«Понятно. Спасибо СБИС и до свидания после долгих лет работы».

С другой стороны, представители СБИС пишут, сколько пользователей уже перешли в онлайн-версию:

«Большинство клиентов СБИС уже работают в онлайн-версии — более 70% сдают отчетность через online.sbis.ru. У онлайн-версии множество преимуществ, попробуйте и убедитесь в этом сами!».

Возможно, стоит попробовать привыкнуть?

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