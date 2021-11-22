На фондовый рынок пришло слишком много участников. Они зря думают, что смогут получать 40-50% доходности

На рынке инвестиций появилось много новых участников с неадекватными представлениями о том, сколько там можно заработать. Опытный инвестор поясняет, в чем их ошибка, и как нужно готовиться к падению индексов, которое в любом случае настанет.

Рассказали на телеграм-канале «Антихрупкий трейдинг».

Там пишут, что на фондовом рынке после мартовского падения 2020 года рост индексов рынков акций США и РФ составил 100%. А за 2021 год — по 40%. И одновременно произошло другое событие — на рынок пришло много новых участников, которые, видя такой рост, решили, что так будет всегда. Что можно в год зарабатывать на бирже 40-50%.

По мнению автора канала, это не так. В среднем, историческая доходность фондового рынка США — 10%, РФ — 19,6%. А это значит, что через некоторое время бурный рост сменится падением для возврата к среднему значению.

«Причем этот возврат будет не просто снижением доходности, а падением ее до нуля или уходом в отрицательную зону, чтобы уравновесить весь тот бурный рост, который произошёл».

Средний инвестор к такому не будет готов, считают на канале.

«Скорее всего, после сильного падения большинство инвесторов по дешевке распродаст свои активы и насовсем уйдёт с рынка».

И заодно пишут, как можно к такому падению рынка подготовиться:

Нужно сокращать долю в акциях роста Нужно наращивать долю в облигациях инвестиционного уровня (тем более, что рост ставок этому благоволит) Нужно перестать называть трейдинг инвестициями и «делать ставки» на акции (либо пан либо пропал). То, что прощается на растущем рынке, убьёт вас на первой же коррекции.