На фондовый рынок пришло слишком много участников. Они зря думают, что смогут получать 40-50% доходности

На рынке инвестиций появилось много новых участников с неадекватными представлениями о том, сколько там можно заработать. Опытный инвестор поясняет, в чем их ошибка, и как нужно готовиться к падению индексов, которое в любом случае настанет.
Рассказали на телеграм-канале «Антихрупкий трейдинг».
Там пишут, что на фондовом рынке после мартовского падения 2020 года рост индексов рынков акций США и РФ составил 100%. А за 2021 год — по 40%. И одновременно произошло другое событие — на рынок пришло много новых участников, которые, видя такой рост, решили, что так будет всегда. Что можно в год зарабатывать на бирже 40-50%.
По мнению автора канала, это не так. В среднем, историческая доходность фондового рынка США — 10%, РФ — 19,6%. А это значит, что через некоторое время бурный рост сменится падением для возврата к среднему значению.
«Причем этот возврат будет не просто снижением доходности, а падением ее до нуля или уходом в отрицательную зону, чтобы уравновесить весь тот бурный рост, который произошёл».
Средний инвестор к такому не будет готов, считают на канале.
«Скорее всего, после сильного падения большинство инвесторов по дешевке распродаст свои активы и насовсем уйдёт с рынка».
И заодно пишут, как можно к такому падению рынка подготовиться:
- Нужно сокращать долю в акциях роста
- Нужно наращивать долю в облигациях инвестиционного уровня (тем более, что рост ставок этому благоволит)
- Нужно перестать называть трейдинг инвестициями и «делать ставки» на акции (либо пан либо пропал). То, что прощается на растущем рынке, убьёт вас на первой же коррекции.
«Если вы настоящий долгосрочный инвестор, который покупает качественные акции на долгие годы, или профессиональный трейдер, который жестко соблюдает риск-менеджмент и имеет хорошую стратегию, то бояться вам нечего. В другом случае, берегитесь».