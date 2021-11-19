В 2022 году уведомления на вычет по НДФЛ будут выдавать по-новому

Сотрудники не будут приносить уведомления на вычет по НДФЛ. Получать их работодатели будут напрямую из ИФНС.

Сейчас схема такая. Человек подает в ИФНС документы и заявление на выдачу уведомления, месяц налоговики готовят уведомление. Потом человек приходит в ИФНС, забирает бумажный бланк и несет его работодателю. В бухгалтерии он пишет заявление на вычет, заявление на возврат налога (если это имущественный вычет).

В 2022 году схема изменится. Человек также сдает в ИФНС документы и заявление. На этом его контакт с налоговиками заканчивается. Через месяц налоговики сами направляют уведомление работодателю. То еть сотрудник больше не будет выступать в роли курьера.

Формы заявления работника в ИФНС и уведомления от ИФНС для работодателя утверждены приказом ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@.

Уведомления на вычет по сотрудникам, в случае, когда они электронные, будут направляться работодателям в формате PDF.

Ни в приказе, ни в НК, не уточняется канал, по которому будут направляться уведомления — по ТКС или через Личный кабинет на сайте ФНС. Про бумажный вариант также ничего не уточняется.

Сотрудник может направить в ИФНС заявление на вычет разными способами:

в бумажном виде;

электронно по ТКС;

электронно через Личный кабинет налогоплательщика.

Через работодателя можно получить следующие вычеты:

социальный вычет на обучение;

социальный вычет на лечение;

социальный вычет на добровольное страхование жизни;

социальный вычет на фитнес;

имущественный вычет на покупку жилья;

имущественный вычет на проценты по ипотеке.