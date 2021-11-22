Уберут ограничение по сроку для льготных взносов резидентов ОЭЗ в Калининградской области

Для резидентов особой экономической зоны в Калининградской области действуют льготные тарифы страховых взносов, но только для тех, кто будет включен в реестр до 31.12.2022. Это ограничение по сроку уберут.

Минэкономразвития подготовило проект поправок в статью 33 закона № 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании.

Тарифы взносов для калининградского бизнеса следующие:

на ОПС — 6 %

на ОМС — 0,1 %

на ОСС — 1,5 %.

Сейчас в законе написано, что применять льготный тариф могут резиденты, внесенные в реестр с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Вместо этого будет указано — внесенные в реестр начиная с 1 января 2018 года.

Причина внесения этого проекта — законопроект, который одобрен Советом Федерации.

Он уточняет льготы для резидентов этой ОЭЗ.

В частности, для страховых взносов из НК такие изменения: срок применения льготы увеличен с 7 до 10 лет;

начать применять льготу можно и после 31.12.2022;

применять льготу можно и после 31.12.2025.

Если компанию исключили из реестра резидентов ОЭЗ до того, как получено свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации, все взносы надо будет пересчитать по обычному тарифу. Пеней не будет. Но все доначисленные взносы надо уплатить до 15 числа следующего месяца.