Уберут ограничение по сроку для льготных взносов резидентов ОЭЗ в Калининградской области

Для резидентов особой экономической зоны в Калининградской области действуют льготные тарифы страховых взносов, но только для тех, кто будет включен в реестр до 31.12.2022. Это ограничение по сроку уберут.
Минэкономразвития подготовило проект поправок в статью 33 закона № 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании.
Тарифы взносов для калининградского бизнеса следующие:
- на ОПС — 6 %
- на ОМС — 0,1 %
- на ОСС — 1,5 %.
Сейчас в законе написано, что применять льготный тариф могут резиденты, внесенные в реестр с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.
Вместо этого будет указано — внесенные в реестр начиная с 1 января 2018 года.
Причина внесения этого проекта — законопроект, который одобрен Советом Федерации.
Он уточняет льготы для резидентов этой ОЭЗ.
В частности, для страховых взносов из НК такие изменения:
- срок применения льготы увеличен с 7 до 10 лет;
- начать применять льготу можно и после 31.12.2022;
- применять льготу можно и после 31.12.2025.
Если компанию исключили из реестра резидентов ОЭЗ до того, как получено свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации, все взносы надо будет пересчитать по обычному тарифу. Пеней не будет. Но все доначисленные взносы надо уплатить до 15 числа следующего месяца.