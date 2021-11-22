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Если вы судитесь с фирмой-банкротом, помощи от налоговиков не ждите

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Рубрика Банкротство
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Кредитор может подать в суд, если его права в деле о банкротстве нарушены. Но в таких судебных заседаниях налоговая инспекция не будет выступать третьим лицом.

И оказывать правовую помощь кредитору налоговики тоже не будут.

И предоставлять данные из налоговых деклараций покупателя-банкрота ИФНС тоже не будет, потому что это налоговая тайна.

Об этом сообщается в письме ФНС № СД-19-2/388@ от 12.11.2021.

А вот если обиженный контрагент слил в ИФНС какую-то нелицеприятную информацию о своем покупателе, налоговики примут ее к сведению и используют при проверке.

Вот цитата из письма:"Информация в отношении финансово-хозяйственной деятельности ООО, указанная в поступившем обращении, принята к сведению и будет использована налоговыми органами при осуществлении соответствующих полномочий".

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