В Краснодарском крае ввели почти полный запрет на деятельность без QR-кодов

С 22.11.2021 по 18.01.2021 в Краснодарском крае запрещено работать предприятиям розничной торговле с гражданами без наличия у них QR-кода сертификата вакцинации. Документ подписали в пятницу вечером.

В Российской газете опубликовано "Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 2021 года № 814 " О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. года № 129 “О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.

Режим вводится с 22.11.2021 по 18.01.2021. Запрещено работать почти всем предприятиям, в том числе розничной торговле с гражданами без наличия у них (за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

На форуме «Клерка» краснодарскими предприниматели уже создана тема для координации ситуации. Первые вопросы: