Путин утвердил электронные трудовые договоры

Работодатели теперь могут перейти на электронный кадровый документооборот.
Опубликован Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ.
Обмен электронными документами может быть через:В ТК нет закрытого перечня документов, которые можно вести электронно. Но там сказано, какие кадровые документы переводить в электронный вид нельзя.
- платформу «Работа в России» с доступом к ней через Госуслуги;
- информационную систему работодателя.
Закон вступил в силу сегодня.
|Какие документы можно оформлять электронно (примерный список)
|Какие документы нельзя оформлять электронно
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трудовой договор;
договор о материальной ответственности;
ученический договор;
договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания;
уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора
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трудовая книжка;
сведения о трудовой деятельности работников;
акт о несчастном случае на производстве;
приказ (распоряжение) об увольнении работника;
документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда
Но для некоторых норм установлены другие сроки вступления в силу:
- единые требований к составу и форматам электронных документов вступают в силу с 1 марта 2023 года;
- нормы о взаимодействии системы «Работа в России» и Госуслуг применяются с 1 сентября 2022 года;
- для участников эксперимента по кадровому ЭДО нормы закона применяются с 16 ноября 2021 года.