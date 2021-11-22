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Путин утвердил электронные трудовые договоры

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Рубрика Кадровый учет
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Работодатели теперь могут перейти на электронный кадровый документооборот.

Опубликован Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ.

Обмен электронными документами может быть через:

  • платформу «Работа в России» с доступом к ней через Госуслуги;
  • информационную систему работодателя.
В ТК нет закрытого перечня документов, которые можно вести электронно. Но там сказано, какие кадровые документы переводить в электронный вид нельзя.

Какие документы можно оформлять электронно (примерный список)

 Какие документы нельзя оформлять электронно

трудовой договор;

договор о материальной ответственности;

ученический договор;

договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;

приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания;

уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора

 трудовая книжка;

сведения о трудовой деятельности работников;

акт о несчастном случае на производстве;

приказ (распоряжение) об увольнении работника;

документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда

Закон вступил в силу сегодня.

Но для некоторых норм установлены другие сроки вступления в силу:

  • единые требований к составу и форматам электронных документов вступают в силу с 1 марта 2023 года;
  • нормы о взаимодействии системы «Работа в России» и Госуслуг применяются с 1 сентября 2022 года;
  • для участников эксперимента по кадровому ЭДО нормы закона применяются с 16 ноября 2021 года.
Переход на ЭДО добровольный как для работодателей, так и для сотрудников. Действующих работников принудить к переходу нельзя. А вот сотрудники-новички, которые будут впервые трудоустроены в 2022 году будут подключены к кадровому ЭДО в принудительном порядке (если работодатель такую систему ввел).

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