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Уходим от кассового разрыва по дебиторке с помощью факторинга. Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Дебиторская задолженность
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Купили товар по предоплате, продали по постоплате. Привет, кассовый разрыв. А как его избежать, если по-другому работать контрагенты не хотят, а терять их сейчас еще хуже? Поможет факторинг — вы получите деньги сразу.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как не ждать зависшую дебиторку и получать деньги после поставки?». Он пройдет завтра, начало 23 ноября, в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

  • что такое факторинг;
  • какие преимущества для поставщика;
  • с чего начать оформление.

Спикер:

  • Антон Назмутдинов, Head of Digital ООО «Сбербанк Факторинг».
  • Татьяна Свистунова, руководитель отдела продаж ООО «Сбербанк Факторинг».
  • Михаил Бутыльков, финансовый директор.

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