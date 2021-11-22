Уходим от кассового разрыва по дебиторке с помощью факторинга. Бесплатный вебинар уже завтра

Купили товар по предоплате, продали по постоплате. Привет, кассовый разрыв. А как его избежать, если по-другому работать контрагенты не хотят, а терять их сейчас еще хуже? Поможет факторинг — вы получите деньги сразу.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как не ждать зависшую дебиторку и получать деньги после поставки?». Он пройдет завтра, начало 23 ноября, в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

что такое факторинг;

какие преимущества для поставщика;

с чего начать оформление.

Спикер:

Антон Назмутдинов , Head of Digital ООО «Сбербанк Факторинг».

, Head of Digital ООО «Сбербанк Факторинг». Татьяна Свистунова , руководитель отдела продаж ООО «Сбербанк Факторинг».

, руководитель отдела продаж ООО «Сбербанк Факторинг». Михаил Бутыльков, финансовый директор.

Запишитесь сейчас, места пока есть.