Уходим от кассового разрыва по дебиторке с помощью факторинга. Бесплатный вебинар уже завтра

Купили товар по предоплате, продали по постоплате. Привет, кассовый разрыв. А как его избежать, если по-другому работать контрагенты не хотят, а терять их сейчас еще хуже? Поможет факторинг — вы получите деньги сразу.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как не ждать зависшую дебиторку и получать деньги после поставки?». Он пройдет завтра, начало 23 ноября, в 11:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
- что такое факторинг;
- какие преимущества для поставщика;
- с чего начать оформление.
Спикер:
- Антон Назмутдинов, Head of Digital ООО «Сбербанк Факторинг».
- Татьяна Свистунова, руководитель отдела продаж ООО «Сбербанк Факторинг».
- Михаил Бутыльков, финансовый директор.
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