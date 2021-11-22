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Родители смогут управлять личным кабинетом ребенка на сайте ФНС

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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В ЛК физлица добавлен раздел «Семейный профиль». Через него можно просматривать и оплачивать налоги ребенка.

Чтобы добавить ребенка в ЛК, надо, чтобы у несовершеннолетнего был зарегистрирован ЛК налогоплательщика.

Переходим в профиль на сайте ФНС и выбираем «Семейный доступ».

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Нажимаем «Добавить пользователя» И вводим ИНН ребенка.

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После этого в ЛК несовершеннолетнего придет запрос на допуск. После получения разрешения в личном кабинете родителя будут видны налоги ребенка.

Если у ребенка еще не зарегистрирован ЛК на сайте налоговой, то высветится такое сообщение:

«Личный кабинет для ИНН ХХХ отсутствует или формируется».

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Не знаете ИНН ребенка? Узнать его можно на сайте ФНС.

В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» выбирайте «Свидетельство о рождении».

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