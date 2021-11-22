Родители смогут управлять личным кабинетом ребенка на сайте ФНС

В ЛК физлица добавлен раздел «Семейный профиль». Через него можно просматривать и оплачивать налоги ребенка.
Чтобы добавить ребенка в ЛК, надо, чтобы у несовершеннолетнего был зарегистрирован ЛК налогоплательщика.
Переходим в профиль на сайте ФНС и выбираем «Семейный доступ».
Нажимаем «Добавить пользователя» И вводим ИНН ребенка.
После этого в ЛК несовершеннолетнего придет запрос на допуск. После получения разрешения в личном кабинете родителя будут видны налоги ребенка.
Если у ребенка еще не зарегистрирован ЛК на сайте налоговой, то высветится такое сообщение:
«Личный кабинет для ИНН ХХХ отсутствует или формируется».
Не знаете ИНН ребенка? Узнать его можно на сайте ФНС.
В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» выбирайте «Свидетельство о рождении».