Родители смогут управлять личным кабинетом ребенка на сайте ФНС

В ЛК физлица добавлен раздел «Семейный профиль». Через него можно просматривать и оплачивать налоги ребенка.

Чтобы добавить ребенка в ЛК, надо, чтобы у несовершеннолетнего был зарегистрирован ЛК налогоплательщика.

Переходим в профиль на сайте ФНС и выбираем «Семейный доступ».

Нажимаем «Добавить пользователя» И вводим ИНН ребенка.

После этого в ЛК несовершеннолетнего придет запрос на допуск. После получения разрешения в личном кабинете родителя будут видны налоги ребенка.

Если у ребенка еще не зарегистрирован ЛК на сайте налоговой, то высветится такое сообщение:

«Личный кабинет для ИНН ХХХ отсутствует или формируется».

Не знаете ИНН ребенка? Узнать его можно на сайте ФНС.