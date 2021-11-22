🔥 В Москве с 2022 года в 2 раза повышают стоимость патентов

Для всех ИП на ПСН в Москве повысят налог. Причем сразу вдвое.
В Закон Москвы о патентной системе налогообложения внесут изменения.
Проект поправок опубликован на сайте Мосгордумы.
Во-первых, название видов деятельности привели в соответствие с тем, как они сейчас фигурируют в НК.
Во-вторых, по всем видам деятельности ровно в 2 раза повысили потенциально возможный к получению годовой доход.
Например:
Вид деятельности
Потенциальный годовой доход
Стоимость патента
2021
2022
2021
2022
Парикмахерские и косметические услуги
990 000
1 980 000
59 400
118 800
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объекту организации торговли, расположенные в районах, входящих в ЦАО Москвы
5 400 000
10 800 000
324 000
648 000
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, земельных участков до 50 кв. метров (включительно), расположенных в районах, входящих в ЦАО Москвы
450 000
900 000
27 000
54 000