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🔥 В Москве с 2022 года в 2 раза повышают стоимость патентов

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Рубрика ПСН
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Для всех ИП на ПСН в Москве повысят налог. Причем сразу вдвое.

В Закон Москвы о патентной системе налогообложения внесут изменения.

Проект поправок опубликован на сайте Мосгордумы.

Во-первых, название видов деятельности привели в соответствие с тем, как они сейчас фигурируют в НК.

Во-вторых, по всем видам деятельности ровно в 2 раза повысили потенциально возможный к получению годовой доход.

Например:

Вид деятельности

Потенциальный годовой доход

Стоимость патента

2021

2022

2021

2022

Парикмахерские и косметические услуги

990 000

1 980 000

59 400

118 800

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объекту организации торговли, расположенные в районах, входящих в ЦАО Москвы

5 400 000

10 800 000

324 000

648 000

Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, земельных участков до 50 кв. метров (включительно), расположенных в районах, входящих в ЦАО Москвы

450 000

900 000

27 000

54 000

 

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