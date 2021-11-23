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Можно ли получить вычет за обучение, если учебу оплатил супруг? Ответ налоговиков

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Рубрика Социальный вычет
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Если супруг оплатил обучение супруги, получить налоговый вычет все равно можно. Так как деньги супруга — это совместно нажитая собственность, считает ФНС.

На сайте налоговой в разделе «Часто задаваемые вопросы» спросили, можно ли получить вычет по обучение, если учебу оплатил супруг?

ФНС не видит в этом проблем. Так как полученная зарплата и все купленное в браке считается совместно нажитым.

А значит не важно, что на одного из супругов оформлены документы, а второй оплатил учебу от своего имени. Получить социальный вычет можно.

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