Независимая экспертиза в спорах о кадастровой стоимости — прощай?

Экспертизу в спорах о кадастровой стоимости недвижки будут проводить только государственные эксперты. С одной стороны, будет меньше покупных экспертиз, с другой — независимых экспертиз будет меньше.
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«Правительство „обрадовало“ тех, кто пытается снизить разорительные налоги на недвижимость — теперь при оспаривании кадастровой стоимости, определенной государственными организациями, судебную экспертизу будут проводить только государственные организации».
Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец ЮК URVISTA.
«Правительство опубликовало Распоряжение за номером 3214-р от 16.11.2021 г., которое фактически передало экспертизу в судебных спорах по кадастровым вопросам государственным организациям.
Теперь при оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости в суде вместо экспертов-частников участие принимать будут исключительно эксперты государственных структур.
Таким образом, на мой взгляд, с одной стороны, привлечение государственных оценщиков к делам по кадастровым вопросам позволит значительно сократить риски подкупа частных экспертов, а также проведение некорректных экспертиз.
Однако, с другой стороны, для добросовестных собственников недвижимости такая новость не является положительной, поскольку теперь они не смогут рассчитывать на действительно независимую экспертизу. В результате чего значительно сократится число судебных решений по оспариванию кадастровой стоимости в пользу граждан».