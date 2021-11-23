Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Независимая экспертиза в спорах о кадастровой стоимости — прощай?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Право
Версия для печати

Экспертизу в спорах о кадастровой стоимости недвижки будут проводить только государственные эксперты. С одной стороны, будет меньше покупных экспертиз, с другой — независимых экспертиз будет меньше.

Поделился наш подписчик.

«Правительство „обрадовало“ тех, кто пытается снизить разорительные налоги на недвижимость — теперь при оспаривании кадастровой стоимости, определенной государственными организациями, судебную экспертизу будут проводить только государственные организации».

1

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец ЮК URVISTA.

«Правительство опубликовало Распоряжение за номером 3214-р от 16.11.2021 г., которое фактически передало экспертизу в судебных спорах по кадастровым вопросам государственным организациям.

Теперь при оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости в суде вместо экспертов-частников участие принимать будут исключительно эксперты государственных структур.

Таким образом, на мой взгляд, с одной стороны, привлечение государственных оценщиков к делам по кадастровым вопросам позволит значительно сократить риски подкупа частных экспертов, а также проведение некорректных экспертиз.

Однако, с другой стороны, для добросовестных собственников недвижимости такая новость не является положительной, поскольку теперь они не смогут рассчитывать на действительно независимую экспертизу. В результате чего значительно сократится число судебных решений по оспариванию кадастровой стоимости в пользу граждан».

Подборка полезных мероприятий

Разместить