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Документы в трансфертном ценообразовании, которые понравятся налоговикам. Бесплатный вебинар

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Рубрика Бухгалтерия
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Цены в сделках между взаимозависимыми компаниями должны быть на рыночном уровне. И они очень интересуют налоговиков, они дают 30 дней, чтобы эти сделки обосновать. Как в них уложиться, и при этом составить документы, которые налоговиков удовлетворят?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Трансфертное ценообразование: как подготовить документы». Он пройдет завтра, 24 ноября, начало в 10:00 по Москве.

Самое главное на вебинаре:

  • что необходимо учесть при подготовке налоговой документации;
  • почему неверен формальный подход при описании функционального анализа;
  • зачем после консультантов проверять список сопоставимых компаний;
  • как самостоятельно купировать ТЦО-риски.

Спикер — Ольга Тараканова, налоговый консультант, руководитель проектов по ТЦО департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», КСК ГРУПП.

Записывайтесь скорее, места еще есть.

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