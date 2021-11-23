Документы в трансфертном ценообразовании, которые понравятся налоговикам. Бесплатный вебинар

Цены в сделках между взаимозависимыми компаниями должны быть на рыночном уровне. И они очень интересуют налоговиков, они дают 30 дней, чтобы эти сделки обосновать. Как в них уложиться, и при этом составить документы, которые налоговиков удовлетворят?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Трансфертное ценообразование: как подготовить документы». Он пройдет завтра, 24 ноября, начало в 10:00 по Москве.
Самое главное на вебинаре:
- что необходимо учесть при подготовке налоговой документации;
- почему неверен формальный подход при описании функционального анализа;
- зачем после консультантов проверять список сопоставимых компаний;
- как самостоятельно купировать ТЦО-риски.
Спикер — Ольга Тараканова, налоговый консультант, руководитель проектов по ТЦО департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», КСК ГРУПП.
Записывайтесь скорее, места еще есть.