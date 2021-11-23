Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Работодатели с серыми зарплатами попадут в черный список

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати
Для компаний и ИП, которые официально не оформляют на работу сотрудников, планируют создать специальный реестр. Об этом сказали в Минтруде.

Добавлять в список будут по жалобам от людей и информации от других работодателей. А также те компании и ИП, в которых ранее уже были замечены случаи работы сотрудников без трудового договора.

Официального документа в открытом доступе пока нет, это только предложение. Но если его реализуют — туда рискует попасть, пожалуй, любая компания в стране.

Очень интересно, компаниям предложат доносить на контрагентов за некие блага? Что у тех сотрудники официально не устроены, или зарплаты в конвертах получают? Как вы думаете?

Подборка полезных мероприятий

Разместить