Работодатели с серыми зарплатами попадут в черный список

Для компаний и ИП, которые официально не оформляют на работу сотрудников, планируют создать специальный реестр. Об этом сказали в Минтруде.

Добавлять в список будут по жалобам от людей и информации от других работодателей. А также те компании и ИП, в которых ранее уже были замечены случаи работы сотрудников без трудового договора.

Официального документа в открытом доступе пока нет, это только предложение. Но если его реализуют — туда рискует попасть, пожалуй, любая компания в стране.

Очень интересно, компаниям предложат доносить на контрагентов за некие блага? Что у тех сотрудники официально не устроены, или зарплаты в конвертах получают? Как вы думаете?