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Google, Twitter, TikTok и еще 10 интернет-компаний должны открыть филиалы в России

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Рубрика Интернет и IT
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С 1 января 2022 года иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои филиалы в России.

Роскомнадзор опубликовал список из 13 таких компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.

В него вошли:

  • Google;
  • Apple;
  • Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp).;
  • Twitter;
  • TikTok;
  • Telegram;
  • Zoom;
  • Likeme (владеет соцсетью Likee);
  • Viber;
  • Discord;
  • Pinterest;
  • Spotify;
  • Twitch.

Эти компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем сайте:

  • форму для обращений граждан и организаций;
  • счетчик посещаемости.

В противном случае им грозит:

  • исключение из поисковой выдачи;
  • запрет на рекламу;
  • запрет на прием платежей;
  • запрет на сбор и передачу личных данных:
  • блокировка.

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