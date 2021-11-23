Google, Twitter, TikTok и еще 10 интернет-компаний должны открыть филиалы в России

С 1 января 2022 года иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои филиалы в России.

Роскомнадзор опубликовал список из 13 таких компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.

В него вошли: Google;

Apple;

Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp).;

Twitter;

TikTok;

Telegram;

Zoom;

Likeme (владеет соцсетью Likee);

Viber;

Discord;

Pinterest;

Spotify;

Twitch.

Эти компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем сайте:

форму для обращений граждан и организаций;

счетчик посещаемости.

В противном случае им грозит: