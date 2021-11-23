Google, Twitter, TikTok и еще 10 интернет-компаний должны открыть филиалы в России

С 1 января 2022 года иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои филиалы в России.
Роскомнадзор опубликовал список из 13 таких компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.
В него вошли:
- Google;
- Apple;
- Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp).;
- Twitter;
- TikTok;
- Telegram;
- Zoom;
- Likeme (владеет соцсетью Likee);
- Viber;
- Discord;
- Pinterest;
- Spotify;
- Twitch.
Эти компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем сайте:
- форму для обращений граждан и организаций;
- счетчик посещаемости.
В противном случае им грозит:
- исключение из поисковой выдачи;
- запрет на рекламу;
- запрет на прием платежей;
- запрет на сбор и передачу личных данных:
- блокировка.