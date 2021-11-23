👩‍🎓 Какие документы нужны для вычета на обучение, напомнили в Минфине

Один из родителей может получить вычет по НДФЛ, если он оплатил обучение ребенка. Причем учиться можно как в образовательной организации, так и у ИП.

Для оформления вычета надо предоставить: копию свидетельства о госрегистрации ИП;

лист записи из ЕГРЮЛ, в котором в кодах ОКВЭД есть образовательная деятельность;

копию договора на обучение ребенка по очной форме;

копию свидетельства о рождении ребенка;

платежку об оплате обучения.

В платежке или в чеке должно быть указано ФИО родителя как плательщика. А в назначении — дата и номер договора на обучение.

Получить налоговый вычет можно, только если у ИП есть лицензия на образовательную деятельность.

Письмо Минфина от 29.10.2021 № 03-04-05/87919.