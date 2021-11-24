Разрешат в 1,5 раза завышать первоначальную стоимость ОС с искусственным интеллектом

Отражать в учете первоначальную стоимость ОС можно будет с применением коэффициента 1,5.

Речь идет о тех ОС, которые включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и относятся к сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Аналогичное правило будет для нематериальных активов сферы ИИ из реестра.

Проект поправок в главу 25 НК опубликован на федеральном портале.

Цель проекта — создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий.

Но как узнать, что конкретное ОС из реестра относится к ИИ? Для этого в реестре будет указан специальный признак.

Еще одно новшество — применение повышающего коэффициента (до 3) при амортизации ОС, внесенных в реестр российской радиоэлектронной продукции.

Для этого Минпромторг разработает переходные ключи между кодами ОКП (по ОКПД2) и кодами ОКОФ.

По расходам на установку и тестированию ОС из вышеназванного реестра можно будет применять инвестиционный вычет по налогу на прибыль.