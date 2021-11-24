Бывший главбух компании присвоила 4 миллиона

53-летнюю жительницу Юрги будут судить за присвоение в особо крупном размере. Она была главбухом компании, и с 2015 по 2017 годы переводила деньги в свою фирму под видом уплаты налогов.
Недостачу денег выявили во время налоговой проверки компании. Следователи выяснили, что деньги обвиняемая переводила на счет в фирме, в которой она была учредителем, а также своему родственнику. Всего за два года она присвоила 4 миллиона рублей.
Наказание по ч. 4 ст. 160 довольно суровое — до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 миллиона. Кроме того, экс-главбуху придется выплачивать эти 4 миллиона по гражданскому иску.
Прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.:
«История распространенная. Если бухгалтер работает без контроля, нужно периодически привлекать аудиторов, чтобы выявлять такие случаи хищения. К сожалению, доверие к бухгалтеру иногда к такому приводит. Здесь высока вероятность, что срок у бухгалтера будет существенный, реальный, если не будет смягчающих обстоятельств, признания вины и не будет возмещен ущерб в полном объеме. Как правило, по ч. 4 ст. 160 УК дают три года, без штрафа».