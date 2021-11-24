Бывший главбух компании присвоила 4 миллиона

53-летнюю жительницу Юрги будут судить за присвоение в особо крупном размере. Она была главбухом компании, и с 2015 по 2017 годы переводила деньги в свою фирму под видом уплаты налогов.

Недостачу денег выявили во время налоговой проверки компании. Следователи выяснили, что деньги обвиняемая переводила на счет в фирме, в которой она была учредителем, а также своему родственнику. Всего за два года она присвоила 4 миллиона рублей.

Наказание по ч. 4 ст. 160 довольно суровое — до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 миллиона. Кроме того, экс-главбуху придется выплачивать эти 4 миллиона по гражданскому иску.

Прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.: