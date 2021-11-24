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В 2022 году надо будет сдавать новую форму 3-НДФЛ за 2021 год

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С отчета за 2021 год применяется новый бланк декларации 3-НДФЛ.

Например, раньше раздел 2 «Расчет налоговой базы» заполнялся в разрезе ставок налога.

Сейчас привязка идет к виду дохода. В разделе 2 надо будет указывать код вида дохода. Коды есть в приложении № 3 к приказу ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

Коды, в частности, такие:

  • 01 — дивиденды;
  • 02 — выигрыш в лотерею;
  • 07 — доходы ИП на ОСНО;
  • 08 — сдача имущества в аренду;
  • 10 — иные доходы по ставке 13 % или 15 %.

На каждый вид дохода нужен отдельный раздел 2.

В разделе 1 о налоге к доплате/возврату теперь не надо будет указывать числовой код (1, 2 или 3). Это и раньше было излишним, потому что на листе есть отдельные строки по возврату и доплате.

В заявлении на возврат налога (приложение к разделу 1) теперь не надо указывать налоговый период в формате «ГД.00.ГГГГ».

Достаточно того, что период указан на титульном листе декларации. То есть и так понятно, за какой год человек просит возврат.

В приложение 7, где отражается имущественный налоговый вычет добавили новые строки о получении вычета в упрощенном порядке.

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