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Только треть частных инвесторов успешно прошли тесты о рисках покупки акций

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Рубрика Инвестиции
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Частные инвесторы должны проходить у брокера обязательное тестирование для покупки финансовых продуктов. К примеру, акций. ЦБ опубликовал результаты таких тестов — с акциями у инвесторов оказалось хуже всего.

24% инвесторов проходили тесты для покупки иностранных акций (верно ответили 28%), 20% - для покупки акций, не включенных в котировальные списки (верно ответили 29%). Всего брокеры провели 2,5 млн таких тестов за первый месяц после появления такой обязанности.

А тесты для покупки облигаций иностранных эмитентов без необходимого кредитного рейтинга, а также инвестиционных паев ЗПИФов оказались более легкими (63 и 60% положительных результатов соответственно).

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута прокомментировал:

«Мы зафиксировали, что у некоторых брокеров при большом количестве проведенных тестирований едва набирается треть положительных результатов, у других доля успешных тестов достигает 80% — и такой высокий показатель может свидетельствовать о возможном недобросовестном проведении тестирования некоторыми участниками рынка».

Он пообещал, что механизм тестирования будут совершенствовать, а к недобросовестным участникам рынка будут принимать меры. При нарушении порядка тестирования, ЦБ вправе потребовать у брокера обратный выкуп финансового продукта.

Материалы с сайта ЦБ.

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