Малый бизнес занял 25% онлайн-продаж с начала пандемии

В ответ на ограничения и локдауны бизнес переводит продажи в онлайн. Так, оборот от доставки продуктов и сопутствующих товаров за год составил 25%.

По данным CloudPayments, новые МСБ открываются как в крупных городах, так и в регионах. В целом, лидерами по росту в пандемию стали следующие отрасли:

Продукты и сопутствующие товары — рост онлайн-оборота за год с начала пандемии (март 2020 — февраль 2021) составил 255%, в целом за 2021 год эта онлайн-оборот в этой отрасли выросла на 23%;

Электроника — онлайн-оборот вырос на 83% за первый «пандемийный» год, за 2021 год вырос на 7%;

Товары для спорта — онлайн-оборот вырос на 69%, за 2021 год онлайн-спрос вырос на 3%.

Также в период пандемии в онлайне существенно росли отрасли онлайн-образования (авторские курсы, курсы подготовки к ЕГЭ, обучение новым профессиям, курсы повышения квалификации и т.д.)., и готовой еды с доставкой.

Бизнес привык к ограничениям и в ответ на них привычно переводит продажи в онлайн.