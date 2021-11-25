Как будут проходить камеральные проверки при АУСН

При АУСН камеральная проверка будет длиться 3 месяца. Старт проверки — 1 февраля.
Проверять будут прошедший год, то есть 12 налоговых периодов, ведь налоговый период по АУСН — месяц.Если налогоплательщик уходит с АУСН на другой режим, то налоговики не будут ждать 1 февраля. В этом случае камералку начнут с первого числа месяца, следующего за месяцем ухода с АУСН.
Если же ИП «закрывается», организация ликвидируется или реорганизуется, то налоговики не будут ждать даже окончания месяца. Проверка начнется на следующий день после того, как в ИФНС поступит заявление о предстоящих событиях.
|Ситуация
|Дата начала камералки
|Общий случай
|1 февраля следующего года
|Переход на иной режим
|1 число месяца, следующего за месяцем ухода с АУСН
|Ликвидация, реорганизация фирмы, «закрытие» ИП
|День, следующий за днем подачи налогоплательщиком заявления «на закрытие»
Пока камералка не завершится, ИП не сможет сняться с учета, а ООО не подлежит ликвидации.Таким образом, по нормам законопроекта получается, что ИП будет насильно удерживаться в бизнес-статусе до 3 месяцев, ведь именно столько длится камеральная проверка.
Скорее всего, этот законопроект в процессе его обсуждения в Думе претерпит большие изменения.
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