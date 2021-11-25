Как будут проходить камеральные проверки при АУСН

При АУСН камеральная проверка будет длиться 3 месяца. Старт проверки — 1 февраля.

Проверять будут прошедший год, то есть 12 налоговых периодов, ведь налоговый период по АУСН — месяц.

Если налогоплательщик уходит с АУСН на другой режим, то налоговики не будут ждать 1 февраля. В этом случае камералку начнут, следующего за месяцем ухода с АУСН.

Если же ИП «закрывается», организация ликвидируется или реорганизуется, то налоговики не будут ждать даже окончания месяца. Проверка начнется на следующий день после того, как в ИФНС поступит заявление о предстоящих событиях.

Ситуация Дата начала камералки Общий случай 1 февраля следующего года Переход на иной режим 1 число месяца, следующего за месяцем ухода с АУСН Ликвидация, реорганизация фирмы, «закрытие» ИП День, следующий за днем подачи налогоплательщиком заявления «на закрытие»

Пока камералка не завершится, ИП не сможет сняться с учета, а ООО не подлежит ликвидации.

Таким образом, по нормам законопроекта получается, что ИП будет насильно удерживаться в бизнес-статусе до 3 месяцев, ведь именно столько длится камеральная проверка.

Скорее всего, этот законопроект в процессе его обсуждения в Думе претерпит большие изменения.