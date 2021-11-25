По расходам на детский сад социальный вычет не дадут

По расходам на обучение детей можно получить социальный вычет по НДФЛ до 50 000 руб. в год. Но в детском садике ребенка не только обучают, но и присматривают за ним. А за присмотр вычет не дают.

Об этом сообщается в письме Минфина № 03-04-05/89355 от 03.11.2021.

Соцвычет на обучение предоставляют, когда у образовательной организации есть лицензия.

ДОУ — это тоже образовательная организация.

Основная цель деятельности ДОУ — образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

По закону об образовании (№ 273-ФЗ) в родительскую плату не включают расходы на образовательную программу.

Таким образом, если родители платят только за присмотр и уход, то права на соцвычет по НДФЛ у них нет. Если родитель платит конкретно за обучение ребенка в садике, он может получить налоговый вычет.

При этом иные расходы, связанные с пребыванием ребенка в ДОУ, при определении размера соцвычета не учитываются.

Менять что-то в этой системе власти не намерены, заявляет Минфин.

Основными направлениями налоговой олитики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов изменений по части предоставления соцвычета не предусмотрено.