По расходам на детский сад социальный вычет не дадут

По расходам на обучение детей можно получить социальный вычет по НДФЛ до 50 000 руб. в год. Но в детском садике ребенка не только обучают, но и присматривают за ним. А за присмотр вычет не дают.
Об этом сообщается в письме Минфина № 03-04-05/89355 от 03.11.2021.
Соцвычет на обучение предоставляют, когда у образовательной организации есть лицензия.
ДОУ — это тоже образовательная организация.
Основная цель деятельности ДОУ — образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
По закону об образовании (№ 273-ФЗ) в родительскую плату не включают расходы на образовательную программу.
Таким образом, если родители платят только за присмотр и уход, то права на соцвычет по НДФЛ у них нет.
Если родитель платит конкретно за обучение ребенка в садике, он может получить налоговый вычет.
При этом иные расходы, связанные с пребыванием ребенка в ДОУ, при определении размера соцвычета не учитываются.
Менять что-то в этой системе власти не намерены, заявляет Минфин.
Основными направлениями налоговой олитики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов изменений по части предоставления соцвычета не предусмотрено.
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