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ТЦ просят госпомощь в 15 млрд рублей ежемесячно из-за QR-кодов

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 РСТЦ просит компенсировать торговым центрам управленческие расходы, простить налоги и выдать субсидии.

С таким предложением выступил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Из мер поддержки ТЦ хотят:

  • компенсацию по расходам на управление — примерно 7,6 млрд рублей ежемесячно;
  • безналоговый период по всем налогам, включая региональные, — около 8 млрд рублей ежемесячно;
  • запрет на увеличение кадастровой стоимость имущества и земли;
  • включение ТЦ в список пострадавших отраслей;
  • выделение субсидий на выплату кредитов и процентов.

Эти меры поддержки предлагают ввести на весь период действия QR-кодов.

Как уточнили в РСТЦ, с началом пандемии в 2020 году убытки ТЦ по доходу с аренды составили около 40%. А в нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 выросли до 85%.

Материал по «ТАСС».

ТЦ в мае обращались к властям с предложением ввести отдельные коды ОКВЭД, чтобы получать ковидную господдержку. И с 1 мая у них теперь есть два отдельных кода 68.20.21 и 68.20.29.

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