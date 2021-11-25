Налоговики не могут дозвониться до своих коллег. Что же говорить о бухгалтерах?!

Проблема со звонками в ФНС очень актуальна для многих бухгалтеров. Но, оказывается, дозвониться не могут даже коллеги из других регионов. Какой выход? Писать в соцсети?

В одной из групп ВК мы подсмотрели разговор между налоговиками.

Оказывается, инспекция никак не может дозвониться до своих коллег из МИ ФНС № 15 по Москве.

На этот пост кто-то ответил, что надо звонить на горячую линию:

«Для таких случаев есть горячая линия — 8 (800) 222-22-22».

Причем, как оказалось. Звонили в многие отделы. А конкретно в этот — никак не получается. Даже когда налоговики переключают звонки по внутреннему. Все равно никто трубку не берет.

Ну если налоговики не могут созвониться с коллегами, то что говорить о бухгалтерах? Или они специально не берут трубки?

Друзья-бухгалтеры, а как вы связываетесь с налоговиками? По телефону или через ТКС все письма отсылаете?