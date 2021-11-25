Все о налоговых проверках в 2022 году. Бесплатный вебинар

Пока в этом мире есть налоги, будут и налоговые проверки. А как быть тем, кто может столкнуться с ними впервые? Делимся бесплатно знаниями, все адаптировано для бухгалтеров и руководителей компаний.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки 2022: тренды, ошибки, правила». Он пройдет завтра, 26 ноября, начало в 14:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- виды проверок: камеральная, выездная — чем отличаются;
- причины применения разных видов проверок налоговой инспекцией;
- как правильно ответить на поступившие требования, как подготовить документы;
- как возразить и что можно не предъявлять, а какие документы необходимо предоставить.
Спикеры:
- Антон Быков, эксперт Юридической группы «Атлант», кандидат юридических наук, доцент.
- Алексей Ильин, адвокат, руководитель налоговой практики Юридической группы «Атлант».
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