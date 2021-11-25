Налоговик решила выступить посредником при миллионной взятке. Ее судят

Экс-замначальника одного из отделов инспекции Самары согласилась оказать содействие в решении вопроса с проверкой в компании. А заодно снизить сумму доначисленных налогов.

Размер взятки, по меркам УК, особо крупный — 1 миллион 700 тысяч рублей. Из них 400 тысяч экс-налоговик хотела оставить себе, а остальное передать для решения вопроса. После передачи ее задержали сотрудники ОБЭП (УЭБиПК ГУ МВД по Самарской обл.).

Обвиняют бывшего налоговика по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

С первого взгляда непонятно, при чем тут мошенничество — она же собиралась решить вопрос, а не просто присвоить себе деньги. Как пояснила адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», «так делают специально — чтобы легче было перейти со взятки на более легкую статью».

По материалам сайта СУ СК по Самаре.