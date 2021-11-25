⚖️ Компания в 20 раз уменьшила штраф ПФР за просрочку отчета из-за программного сбоя

Суд уменьшил штраф компании со 106 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Так как СЗВ-СТАЖ сдали невовремя из-за проблем с программой отчетности. Свежий пример из судебной практики.
Суть дела: компания сдала СЗВ-СТАЖ за 2020 год — 5 марта 2021 года. А надо было — до 01.03.2021. ПФР выставил штраф в сумме 106 тыс. рублей.
Факт несвоевременной сдачи организация не отрицала. Но подала в суд на уменьшение штрафа. Так как просрочка вышла случайно — технический сбой программы отчетности.
Суд встал на сторону компании. Так как:
- компания не сдала отчет вовремя не по своей вине, был сбой в программе;
- нарушение произошло впервые;
- сдача отчета с опозданием никак не отразилось на бюджете.
Сумма штрафа была снижена больше чем в 20 раз, до 5 тыс. рублей.
Скачать постановление 10 Арбитражного апелляционного суда по делу № А41-28662/2021.