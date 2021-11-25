Вслед за падением на финансовом рынке всегда будет коррекция. Без паники

Советы от известного экономиста для начинающих инвесторов. Самое главное — не паниковать, даже если паника на рынке. И постоянно учиться.

Рассказал проректор РЭШ Максим Буев для «Тинькофф журнала».

Например, о ситуации, когда начинающий инвестор «поверил эксперту из «телеги», вложился в акции, а они упали на 20%, экономист советует не поддаваться панике. Да, такое падение может указать на внутренние проблемы в компании, которые внезапно стали явными. И тут, вполне возможно, придется признать убытки, выйти из инвестиций и искать другие варианты.

Но может быть и так, что падение — следствие кризиса всей системы. Например, как это было при пандемии 2020 года. Здесь стоит скупать подешевевшие активы. За паникой, пишет эксперт, всегда следует коррекция. И на ней удается многим заработать.

Еще один совет для инвесторов — постоянно учиться, читать, ездить на конференции. А еще лучше, устроиться на работу в банк или инвестиционную компанию. Это поможет понять рынок изнутри.

Еще одна распространенная ситуация среди начинающих инвесторов — «три месяца назад начал инвестировать, портфель так и не вышел в плюс. Зря я все это начал». Здесь экономист советует попытаться понять, из-за чего случилась просадка. Рынок может меняться как из-за краткосрочных колебаний, так и из-за изменений долгосрочного тренда (макроэкономические показатели, состояние экономики или ее конкретной отрасли).

В случае с краткосрочными колебаниями он не советует продавать портфель — рынок себя скорректирует. Если же проблема в долгосрочном тренде — нужно корректировать портфель, что-то из него продать, что-то докупить. Либо согласиться с убытками и искать новые варианты для инвестирования.