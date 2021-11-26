Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Компенсируете жилье работнику при переезде? Не забудьте уплатить взносы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Страховые взносы
Версия для печати

Бухгалтеру надо уплачивать страховые взносы с компенсации жилья работнику при переезде.

Такой ответ дал Минфин в письме от 02.11.2021 № 03-04-06/88849.

Если работодатель компенсирует работнику расходы по переезду в другую местность, то платить взносы не надо. Но только при условии, что такая компенсация указана в законодательстве.

А в ст. 169 ТК не сказано, что работодатель должен компенсировать аренду жилья работнику, который переехал в другую местность.

Поэтому такая выплата облагается страховыми взносами в полном объеме.

Новости без воды сразу в вашу Телегу на нашем канале «БУХ! Молния». Подписывайтесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить