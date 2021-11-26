Компенсируете жилье работнику при переезде? Не забудьте уплатить взносы

Бухгалтеру надо уплачивать страховые взносы с компенсации жилья работнику при переезде.
Такой ответ дал Минфин в письме от 02.11.2021 № 03-04-06/88849.
Если работодатель компенсирует работнику расходы по переезду в другую местность, то платить взносы не надо. Но только при условии, что такая компенсация указана в законодательстве.
А в ст. 169 ТК не сказано, что работодатель должен компенсировать аренду жилья работнику, который переехал в другую местность.
Поэтому такая выплата облагается страховыми взносами в полном объеме.
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