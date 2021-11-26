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В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом – еще новее

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Рубрика Декларация по налогу на имущество
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Есть три формы декларации по налогу на имущество организаций — старая, новая и еще более новая. Не перепутайте, когда какую сдавать.

Сейчас пока действует форма, утвержденная приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@.

С 1 января 2022 года надо сдавать отчет за 2021 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

С 1 января 2023 года надо сдавать отчет за 2022 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@.

Сдать декларацию за 2021 год надо до 30 марта 2022 года.

Чем отличаются эти три декларации? Поясним.

Сначала декларацию пришлось поменять из-за «Сириуса», который был теперь выделен в отдельную федеральную территорию.

Правки в декларацию чисто технические. Но с 2022 года надо применять уже новую форму, где есть упоминание федеральной территории Сириус.

Декларация за 2022 год меняется из-за того, что отменили отчет по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.

Налог по такому имуществу будет считать ИФНС. То есть правила будут аналогичными тем, какие сейчас действуют по транспортному и земельному налогам.

Раздел 3, в котором отражалось такое имущество, в новой декларации остался. Но теперь там отражается только недвижимость иностранных организаций.

Но эту, самую новую на данный момент декларацию, надо сдавать в 2023 году за 2022-ой. Если конечно к тому времени ее еще раз не обновят.

Пока же за 2021 год сдаем отчет по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

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