Сделают ли кредитные каникулы постоянными?

ЦБ хочет сделать кредитные каникулы постоянными, в том числе и по потребкредитам.

Об этом сказал руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута:

«Распространение механизма „кредитных каникул“ на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку».

Это надо сделать, так как сейчас не все банки готовы идти навстречу своим заемщикам.

Сейчас кредитные каникулы могут взять люди с ипотекой, у которых временные финансовые проблемы. А в 2020 году такие каникулы могли оформить и люди с потребкредитами, у которых уменьшились доходы из-за ковида.

По информации ЦБ около 80% заемщиков по ипотеке взяли кредитные каникулы во время пандемии. 73% из них смогли вернуться в график платежей.

Материал по « ТАСС ».

Кредитные каникулы — это отсрочка по уплате основной суммы кредита или процентов по нему. Платежи не прощаются, а просто переносятся на более поздний срок. Максимальный срок кредитных каникул — до полугода.

Как получить кредитные каникулы?

Для заемщиков по ипотеке условия для кредитных каникул такие: размер кредита не превышает 15 млн руб.;

условия договора ранее не менялись;

в ипотеку взято единственное жилье;

у заемщика тяжелое финансовое состояние.

Подтвердить трудную жизненную ситуацию можно:

справкой с биржи труда о регистрации как безработный;

приказом о сокращении;

больничным на срок более двух месяцев;

справкой об инвалидности I или II группы;

справкой с работы о снижении дохода примерно на 30%.

Для оформления кредитных каникул надо написать заявление, в котором указать, из-за чего ухудшилось финансовое положение, срок кредитных каникул и условия предоставления.

Скачать образец заявления.