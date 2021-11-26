Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сделают ли кредитные каникулы постоянными?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кредиты
Версия для печати
Скачать

ЦБ хочет сделать кредитные каникулы постоянными, в том числе и по потребкредитам.

Об этом сказал руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута:

«Распространение механизма „кредитных каникул“ на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку».

Это надо сделать, так как сейчас не все банки готовы идти навстречу своим заемщикам.

Сейчас кредитные каникулы могут взять люди с ипотекой, у которых временные финансовые проблемы. А в 2020 году такие каникулы могли оформить и люди с потребкредитами, у которых уменьшились доходы из-за ковида.

По информации ЦБ около 80% заемщиков по ипотеке взяли кредитные каникулы во время пандемии. 73% из них смогли вернуться в график платежей.

Материал по «ТАСС».

Кредитные каникулы — это отсрочка по уплате основной суммы кредита или процентов по нему. Платежи не прощаются, а просто переносятся на более поздний срок. Максимальный срок кредитных каникул — до полугода.

Как получить кредитные каникулы?

Для заемщиков по ипотеке условия для кредитных каникул такие:

  • размер кредита не превышает 15 млн руб.;
  • условия договора ранее не менялись;
  • в ипотеку взято единственное жилье;
  • у заемщика тяжелое финансовое состояние.
Подтвердить трудную жизненную ситуацию можно:

  • справкой с биржи труда о регистрации как безработный;
  • приказом о сокращении;
  • больничным на срок более двух месяцев;
  • справкой об инвалидности I или II группы;
  • справкой с работы о снижении дохода примерно на 30%.
Для оформления кредитных каникул надо написать заявление, в котором указать, из-за чего ухудшилось финансовое положение, срок кредитных каникул и условия предоставления.

Скачать образец заявления.

Друзья, а у вас есть кредиты или ипотека? Брали когда-нибудь кредитные каникулы?

Подборка полезных мероприятий

Разместить