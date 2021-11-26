Сделают ли кредитные каникулы постоянными?

ЦБ хочет сделать кредитные каникулы постоянными, в том числе и по потребкредитам.
Об этом сказал руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута:
«Распространение механизма „кредитных каникул“ на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку».Это надо сделать, так как сейчас не все банки готовы идти навстречу своим заемщикам.
Сейчас кредитные каникулы могут взять люди с ипотекой, у которых временные финансовые проблемы. А в 2020 году такие каникулы могли оформить и люди с потребкредитами, у которых уменьшились доходы из-за ковида.
По информации ЦБ около 80% заемщиков по ипотеке взяли кредитные каникулы во время пандемии. 73% из них смогли вернуться в график платежей.Материал по «ТАСС».
Кредитные каникулы — это отсрочка по уплате основной суммы кредита или процентов по нему. Платежи не прощаются, а просто переносятся на более поздний срок. Максимальный срок кредитных каникул — до полугода.
Как получить кредитные каникулы?
Для заемщиков по ипотеке условия для кредитных каникул такие:Подтвердить трудную жизненную ситуацию можно:
- размер кредита не превышает 15 млн руб.;
- условия договора ранее не менялись;
- в ипотеку взято единственное жилье;
- у заемщика тяжелое финансовое состояние.
- справкой с биржи труда о регистрации как безработный;
- приказом о сокращении;
- больничным на срок более двух месяцев;
- справкой об инвалидности I или II группы;
- справкой с работы о снижении дохода примерно на 30%.
Скачать образец заявления.Друзья, а у вас есть кредиты или ипотека? Брали когда-нибудь кредитные каникулы?