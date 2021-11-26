В 2022 году надо будет сдавать новую форму декларации по налогу на прибыль

С отчета за 2021 год применяется декларация по налогу на прибыль новой формы.
Она утверждена приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@.
На всех листах поменялись штрих-коды.
Существенных изменений для большинства организаций нет.
Поменялись коды места представления декларации в налоговый орган:
- код 235 «По месту учета налогового агента, представляющего сведения о доходах, выплаченных физическим лицам» — удален;
- код 351 «По месту учета международной холдинговой компании» — добавлен.
Меняется порядок отражения в декларации инвестиционного вычета по налогу на прибыль, дивидендов международных холдинговых компаний, СЗПК.
Новшества также касаются резидентов Свободного порта Владивосток, участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов.