Если акции рухнули от твита известной персоны — еще не все потеряно

Даже если о компании что-то сказал Илон Маск, отчего акции просели — это еще не повод для паники. Если высказывание ничем не подкреплено, цены вернутся обратно.

Рассказывает экономист Максим Буев, проректор РЭШ, для «Тинькофф журнала».

На фондовых рынках часто бывает ситуация, когда от твита кого-то очень известного, например, Илона Маска, обрушиваются акции компании, в которую, как назло, решили вложиться инвесторы.

К сожалению, рынок зависит от лидеров мнений — публичных людей. Даже если эти люди в финансах не разбираются.

«У литературного критика Галины Юзефович есть замечательная лекция про то, что сейчас не столько критики влияют на продажи книг, сколько блогеры и селебрити» — пишет Максим Буев.

По его словам, с финансовым рынком та же история. То, что покупают массовые инвесторы, может зависеть от заявлений публичных персон. Но очень часто такие заявления — это просто информационный шум. Он может повлиять на динамику акций компаний, но если за этими словами не стоит никаких фундаментальных причин, то скачок в цене будет краткосрочным.

В качестве совета экономист рекомендует начинающим инвесторам вкладываться в биржевые фонды, а не торговать акциями отдельных компаний.