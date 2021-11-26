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Работник должен удобно сидеть, а не стоять на коленях с поднятыми руками. Да, это прописали в приказе Минтруда

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Рубрика Охрана труда
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Рабочее место сотрудника должно быть удобным и безопасным.

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые нормы ТК по охране труда.

К этой дате власти готовят необходимые подзаконные акты. Недавно был опубликован приказ Минтруда № 774н от 29.10.2021 о требованиях к безопасности рабочего места.

В документе, в частности, сказано, что работать сидя удобнее, чем стоя.

Если работа стоячая, то у сотрудника должна быть возможность иногда посидеть.

При работе сидя у сотрудника должна быть удобная поза. Для этого регулируют взаимное положение стула и стола.

Нужно исключить или снизить до минимума работу людей в неудобных позах:

  • с наклонами и поворотами туловища;
  • с поднятыми руками;
  • со стесненным размещением ног;
  • с удержанием рук на весу;
  • лежа;
  • на коленях;
  • на корточках.

А ваше рабочее место удобное?

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