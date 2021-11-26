Работник должен удобно сидеть, а не стоять на коленях с поднятыми руками. Да, это прописали в приказе Минтруда

Рабочее место сотрудника должно быть удобным и безопасным.
С 1 марта 2022 года вступают в силу новые нормы ТК по охране труда.
К этой дате власти готовят необходимые подзаконные акты. Недавно был опубликован приказ Минтруда № 774н от 29.10.2021 о требованиях к безопасности рабочего места.
В документе, в частности, сказано, что работать сидя удобнее, чем стоя.
Если работа стоячая, то у сотрудника должна быть возможность иногда посидеть.
При работе сидя у сотрудника должна быть удобная поза. Для этого регулируют взаимное положение стула и стола.
Нужно исключить или снизить до минимума работу людей в неудобных позах:
- с наклонами и поворотами туловища;
- с поднятыми руками;
- со стесненным размещением ног;
- с удержанием рук на весу;
- лежа;
- на коленях;
- на корточках.
А ваше рабочее место удобное?