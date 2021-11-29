В 2022 году работодатели будут разрабатывать новые инструкции по охране труда

Правила по охране труда должны состоять из пяти глав и иметь лист согласования.
Опубликован приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н.
Дело в том, что с 1 марта 2022 года вступят в силу новые нормы ТК по охране труда. В этой связи готовятся подзаконные акты. Один из них — требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем.
Этот документ заработает также с 1 марта 2022 года.
В правилах по охране труда должно быть 5 глав.
Глава
Что должно быт в главе
общие требования
требования охраны труда работников при организации и проведении работ
требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам в целях обеспечения охраны труда работников
требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников
требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников
Правила должны иметь лист согласования, который подписывается:
- разработчиком;
- руководителем юридической службы работодателя (при наличии);
- руководителем службы охраны труда (специалистом по ОТ);
- лицом, ответственным за разработку правил.
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