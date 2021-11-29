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В 2022 году работодатели будут разрабатывать новые инструкции по охране труда

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Рубрика Охрана труда
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Правила по охране труда должны состоять из пяти глав и иметь лист согласования.

Опубликован приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н.

Дело в том, что с 1 марта 2022 года вступят в силу новые нормы ТК по охране труда. В этой связи готовятся подзаконные акты. Один из них — требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем.

Этот документ заработает также с 1 марта 2022 года.

В правилах по охране труда должно быть 5 глав.

Глава

Что должно быт в главе

общие требования

  • определение сферы действия Правил;
  • описание вредных и опасных производственных факторов, профрисков и опасностей

требования охраны труда работников при организации и проведении работ

  • требования охраны труда, предъявляемые к работникам;
  • требования по проведению технико-технологических и организационных мероприятий;
  • требования при организации работ по наряду-допуску;
  • меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исходными материалами, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с ними проферисков;
  • способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение или блокировку оборудования;
  • способы своевременного уведомления о возникновении вредных и опасных производственных факторов;
  • меры по защите работников в аварийных ситуациях

требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам в целях обеспечения охраны труда работников

  • запрет на загромождение проходов и проездов внутри зданий для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств;
  • содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в исправном состоянии и чистоте;
  • наличие действующей общеобменной вентиляции, а на стационарных рабочих местах — местной вентиляции;
  • наличие необходимого освещения;
  • иные требования, по усмотрению работодателя

требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников

  • требования к наличию ограждений, сигнальных устройств;
  • требования к применению СИЗ;
  • мероприятия по обеспечению безопасности труда при работах на опасном технологическом оборудовании

требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников

  • особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, рациональные способы их хранения;
  • требования к механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;
  • меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны;
  • меры по удалению и обезвреживанию отходов производства

Правила должны иметь лист согласования, который подписывается:

  • разработчиком;
  • руководителем юридической службы работодателя (при наличии);
  • руководителем службы охраны труда (специалистом по ОТ);
  • лицом, ответственным за разработку правил.

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