В 2022 году работодатели будут разрабатывать новые инструкции по охране труда

Правила по охране труда должны состоять из пяти глав и иметь лист согласования.

Опубликован приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н.

Дело в том, что с 1 марта 2022 года вступят в силу новые нормы ТК по охране труда. В этой связи готовятся подзаконные акты. Один из них — требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем.

Этот документ заработает также с 1 марта 2022 года.

В правилах по охране труда должно быть 5 глав.

Глава Что должно быт в главе общие требования определение сферы действия Правил;

описание вредных и опасных производственных факторов, профрисков и опасностей требования охраны труда работников при организации и проведении работ требования охраны труда, предъявляемые к работникам;

требования по проведению технико-технологических и организационных мероприятий;

требования при организации работ по наряду-допуску;

меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исходными материалами, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с ними проферисков;

способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение или блокировку оборудования;

способы своевременного уведомления о возникновении вредных и опасных производственных факторов;

меры по защите работников в аварийных ситуациях требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам в целях обеспечения охраны труда работников запрет на загромождение проходов и проездов внутри зданий для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств;

содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в исправном состоянии и чистоте;

наличие действующей общеобменной вентиляции, а на стационарных рабочих местах — местной вентиляции;

наличие необходимого освещения;

иные требования, по усмотрению работодателя требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников требования к наличию ограждений, сигнальных устройств;

требования к применению СИЗ;

мероприятия по обеспечению безопасности труда при работах на опасном технологическом оборудовании требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, рациональные способы их хранения;

требования к механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;

меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны;

меры по удалению и обезвреживанию отходов производства

Правила должны иметь лист согласования, который подписывается:

разработчиком;

руководителем юридической службы работодателя (при наличии);

руководителем службы охраны труда (специалистом по ОТ);

лицом, ответственным за разработку правил.