Участник ООО может продать свою долю без НДФЛ, если владел ею более 5 лет

Не облагается НДФЛ доход от реализации доли в уставном капитале ООО при условии, что человек владел ею более 5 лет.
Такая норма заложена в п. 17.2 статьи 217 НК. Она применяется при реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций.
Доли должны принадлежать человеку на праве собственности или ином вещном праве.
Если доли в уставном капитале не принадлежат налогоплательщику, то норма по освобождению от НДФЛ не применяется.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/89551 от 03.11.2021.
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