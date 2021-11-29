Участник ООО может продать свою долю без НДФЛ, если владел ею более 5 лет

Не облагается НДФЛ доход от реализации доли в уставном капитале ООО при условии, что человек владел ею более 5 лет.

Такая норма заложена в п. 17.2 статьи 217 НК. Она применяется при реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций.

Доли должны принадлежать человеку на праве собственности или ином вещном праве.

Если доли в уставном капитале не принадлежат налогоплательщику, то норма по освобождению от НДФЛ не применяется.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/89551 от 03.11.2021.